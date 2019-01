Mezzojuso

Sindaco di Mezzojuso: ''Il paese vittima quanto le sorelle Napoli''

Appello del sindaco di Mezzojuso: ''Siamo un paese vittima della disinformazione. Aiutateci a ridare la dignità perduta ad una comunità''.

Siamo vittime quanto le sorelle Napoli. Loro da parte di criminali, che secondo le denunce presentate ai carabinieri, vogliono sottrarle i terreni, e noi vittime della disinformazione della trasmissione “Non è l’Arena” e del suo conduttore Massimo Giletti.

Le sue accuse, e quelle del suo ex collaboratore Klaus Davi, i suoi ammiccamenti, le sue insinuazioni mai documentate hanno dato all’Italia l’immagine di una comunità e del suo sindaco omertosa, indifferente, collusa con i presunti aguzzini delle sorelle Napoli. Tutto falso, costruito su considerazioni assolutamente non provate e né mai documentate.

Mezzojuso ha un tessuto democratico e culturale forte, una storia che affonda le radici prima degli arabi in Sicilia. Dialogo, integrazione, contrasti ed emulazione tra latini e greci sono il motore della nostra storia di oltre cinque secoli. Una comunità onesta e laboriosa (tranne forse qualcuno che opera al di fuori della legge, ma dove mancano questi personaggi!) oggi praticamente distrutta dai servizi televisivi di Giletti. La gente è esasperata, in paese la tensione e la rabbia si tagliano a fette, per essere stati rappresentati in un modo offensivo e denigratorio che non rispecchia la realtà. C’è il rischio che le situazioni, in un clima così incandescente, possano anche degenerare.

“Non è l’Arena” fa vedere quello che vuole mistificando la realtà e nessuna fiducia possiamo più accordarle. Con Giletti ed i suoi io che l’amministrazione che rappresento non vogliamo più parlare. Tanto non servirebbe a niente, perché non rientriamo nel copione che si è dato il conduttore: massima solidarietà alle sorelle Napoli e massacrare il sindaco di Mezzojuso che non ha alcuna responsabilità nella vicenda ed è persona onesta, mai sfiorato da indagini amministrative e giudiziarie, sempre solidale con le sorelle Napoli da quando è venuto a conoscenza delle intimidazioni che subivano.

Tanto per dirne una, sabato scorso, dopo avermi accusato per 9 mesi di tutto e di più, ho tenuto una conferenza stampa, per rispondere punto per punto alle sue affermazioni e per illustrare tutte le cose che avevo fatto per le sorelle Napoli. Ha mandato un inviato che ha ripreso tutta la conferenza stampa, ma non ha messo in onda nemmeno una parola di quanto ho detto. Perché i telespettatori devono vedere e sentire solo “la sua verità”.

Ci appelliamo a tutti i direttori dei mezzi di informazione italiani per mandare un loro inviato nel nostro paese a vedere come stanno esattamente le cose, siamo disponibili a sottoporci a qualunque domanda, a dare tutte le prove della disinformazione di Giletti e tutti chiarimenti di cui hanno bisogno.

Lo chiediamo per ristabilire la verità ed anche per evitare che la disinformazione di una testata possa distruggere un paese, una comunità che sia pure faticosamente vuole continuare a vivere, ad andare avanti.

