Sindaco di Partinico: ''Mi dimetto, questo paese non si salverà''

Maurizio De Luca si è dimesso da sindaco di Partinico comunicandolo al segretario comunale.

Pubblicata il: 03/05/2019

Maurizio De Luca si è dimesso da sindaco di Partinico (Pa), comunicandolo al segretario comunale. "Ricordo le parole dette poco dopo l'omicidio di Aldo Moro: 'questo Paese non si salverà' - dice De Luca - Sono sereno ho fatto tutto il possibile per risollevare le sorti del mio comune". De Luca fu eletto un anno fa, trionfando al ballottaggio con il 64,04% contro il 34,97% del suo rivale, Pietro Rao. Fu appoggiato da Fi, Udc e da liste civiche.



La decisione arriva dopo una serie di problemi politici all'interno della maggioranza ma anche in seguitò a difficoltà di altro tipo. Durante il suo mandato ci sono stati atti intimidatori, vandalismi e aggressioni razziste in paese. De Luca rivendica la revoca di contratti di appalto e nuovi affidamenti nel settore dei rifiuti.

