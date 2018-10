Sindaco Giunta critica Di Maio: ''Apparizione dal sapore elettorale. Occasione mancata''

"Il passaggio da Termini Imerese del Vicepresidente del Consiglio nonché Ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, è stata un'occasione mancata, ovviamente per il Ministro stesso.

Egli, infatti, ha perso l'occasione per un confronto con le istituzioni cittadine, che peraltro avevano manifestato apprezzamento per quella che appariva un'apertura al territorio e non, come invece si è poi rivelata, un'apparizione dal sapore elettoralistico.

Termini Imerese e gli operai della ex Fiat sono abituati alle passerelle dei personaggi meteora.

Anche questa volta ce ne faremo una ragione, ma non deporremo le armi nell'interesse di tutti: disoccupati, inoccupati, disperati".