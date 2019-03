infiltrazioni mafiose

Sindaco Orlando: inviata direttiva per l'applicazione del protocollo contro infiltrazioni mafiose e corruzione

Il Sindaco Leoluca Orlando ha inviato nei giorni scorsi una direttiva al Capo dell'Area della cittadinanza sociale per l'applicazione del ''Protocollo contro le infiltrazioni mafiose e la corruzione''.

14/03/2019

Il Sindaco Leoluca Orlando e l'Assessore alla Cittadinanza Solidale, Giuseppe Mattina, hanno inviato nei giorni scorsi una direttiva al Capo dell'Area della cittadinanza sociale per l'applicazione del "Protocollo contro le infiltrazioni mafiose e la corruzione" sottoscritto con la Prefettura di Palermo, anche nell'ambito dei servizi erogati dalla stessa area.



Con la direttiva si mira ad “implementare l’intesa per la legalità a tutti i servizi erogati dall’Area della Cittadinanza Solidale; attivare idonei sistemi di valutazione dell’impatto sociale dei servizi erogati, anche in via sperimentale; predisporre un adeguato piano di controlli e verifiche sulla qualità dei servizi erogati nel rispetto degli standard previsti, anche in accordo con le altre istituzioni coinvolte”.

