Sinistra Comune: ''No ai termovalorizzatori. Ci opporremo con forza alla loro costruzione''

"Il gioco delle parti tra regione e Ministero dell'Ambiente ci preoccupa e suona come una presa in giro a danno dei siciliani e delle siciliane. Rimane il dato gravissimo di un reinserimento della realizzazione di due termovalorizzatori come misura di contenimento dell'emergenza rifiuti.

Ancora una volta, in barba alle nuove direttive europee, si promuovono strategie che confliggono con la tutela ambientale e che piuttosto garantiscono gli interessi economici di chi li realizzerà. Non si può tornare indietro.

Ci opporremo con fermezza alla costruzione dei termovalorizzatori a Palermo e in Sicilia per l'impatto ambientale che avrebbero. Bisogna mettere in campo politiche che invertano la rotta e abbandonino la logica del business dei rifiuti. "