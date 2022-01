colori delle regioni

Sistema di colori delle regioni, Locatelli: ''Si può rivedere. Elaborato in una fase diversa''

''Zona rossa, arancione, gialla e bianca: il sistema di colori delle regioni si può rivedere'', dice il professor Franco Locatelli, coordinatore del Cts.

"Zona rossa, arancione, gialla e bianca: il sistema di colori delle regioni si può rivedere". Lo dice il professor Franco Locatelli, coordinatore del Cts, in una fase caratterizzata dall'elevato numero di contagi legato alla variante Omicron. "Il sistema della colorazione delle regioni è stato elaborato in maniera concertata tra ministero e Regioni in un’epoca diversa", osserva Locatelli, ospite di Che tempo che fa.

"Che si possa arrivare a una riconsiderazione sta nella logica delle cose. Detto questo non dimentichiamo che esiste un carico di gestione nelle strutture ospedaliere anche per gli asintomatici che devono essere tenuti separati. Così come non facciamo l’errore che gli asintomatici non possano contagiare", aggiunge Locatelli.

Fonte: Adnkronos

