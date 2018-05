caso montante

''Sistema Montante'', Fava e commissione Antimafia convocano politici e giornalisti. Il caso esce dalle stanze dei giudici *VIDEO*

Tra i convocati all'Ars il governatore uscente Crocetta, e chiunque possa essere stato coinvolto nella rete di spionaggio dell'ex numero uno di Sicindustria. Azione politica parallela a quella dei magistrati

Antonello Montante aveva creato un sistema paragonabile ad una macchina burocratica degna delle amministrazioni che operano alla luce del sole. Aveva imbastito un sistema di monitoraggio e controllo, a più livelli, di ogni possibile spostamento dell'equilibrio di una delicata bilancia: su un piatto di essa si adagiava una carriera di inarrivabile e inarrestabile uomo d'affari e di politica; sull'altro piatto però c'era la giustizia: quella vera e propria, che adesso torna prepotente nelle stanze della magistratura che si sta occupando del "sistema Montante", e quella collaterale della politica.

Claudio Fava, presidente della commissione Antimafia, si appoggia al lavoro di giudici e giornalisti che hanno fatto luce su una vicenda comunque ancora tutta da approfondire, e indice un iter di audizioni all'Ars che vedranno protagonisti politici, giornalisti e chiunque abbia avuto un rapporto illecito (o presunto tale) con Montante.

Rosario Crocetta è il primo nome altisonante della lista, seguito da un ex senatore e da ex assessori. Ma alla presenza della commissione ci saranno anche i giornalisti, quelli "buoni", che la vicenda Montante l'hanno sviscerata e resa un caso vero e proprio, e quelli "cattivi", che dai risvolti delle indagini della procura di Caltanissetta che hanno portato all'arresto di Montante, sarebbero stati consapevoli del sistema di spionaggio dell'ex presidente di Sicindustria e perciò sarebbero stati lautamente retribuiti in cambio del silenzio.

Questa la lista dei primi convocati: Marco Romano, Marco Lupo, Ferdinando Buceti, Vincenzo Vitale, Dario Cartabellotta, Maria Stassi, Giulio Cusumano, gli assessori Alberto Pierobon e Gaetano Armao, l'ex governatore Rosario Crocetta e gli ex assessori Linda Vancheri e Ivan Lo Bello. Nell'elenco delle prime audizioni anche l'ex senatore Beppe Lumia; a seguire, i giornalisti.

"Una sconfitta per la politica", è la sintesi di Fava sul caso Montante, che annuncia che la sfera d'azione principale delle audizioni sarà quella delle attività produttive, nella quale Montante si muoveva con indiscussa e indiscutibile padronanza. Il caso ha fatto emergere tutti i limiti della politica siciliana in primo luogo, e nazionale allargando il cerchio, nella circoscrizione dei problemi creati da chi trova sempre più spesso i modi per puntare la regola e creare ad arte una "controregola".

Antonello Montante non ha operato da solo, pertanto la connivenza di diversi strati sociali ed economici continua ad essere il punto cardine su cui la Regione, ma anche l'Italia intera, devono interrogare e interrogarsi. E non solo la Sicilia e l'Italia delle istituzioni. Quante volte abbiamo chiuso un occhio su un comportamento scorretto "tanto non è niente"? Quante altre abbiamo scelto di tacere delle ingiustizie per non mettere in posizioni spiacevoli persone a noi vicine? Da questo punto di vista Montante è solo un nome, il sistema siamo anche noi.

