Vertenza Blutec

Sit-in Blutec, governo non riceve sindaci, operai e sindacati: tensioni al Ministero del Lavoro

''Siamo davvero esterrefatti per le modalità con le quali siamo stati trattati in quanto rappresentanti delle Istituzioni'', dichiarano i sindaci dei comuni nella nota.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 13/02/2019 - 16:36:58 Letto 374 volte

"Siamo davvero esterrefatti per le modalità con le quali siamo stati trattati in quanto rappresentanti delle Istituzioni: c'è stato negato un incontro a cui noi tutti teniamo particolarmente per rappresentare il grido di dolore delle rispettive comunità. Purtroppo il Governo in maniera ormai ciclica fa sentire la sua assenza. Ai sindaci, ammassati con gli operai e i rappresentanti sindacali dietro la barra d'ingresso del Ministero dello Sviluppo Economico, non è stato consentito, dopo ore di attesa, nemmeno di potersi accomodare nella sala d'attesa in attesa di risposta."

Così i sindaci dei comuni del comprensorio imerese e le organizzazioni sindacali che rappresenteranno la situazione di gravissimo disagio che sta vivendo il territorio termitano e, in particolare, gli operai della Blutec a cui è scaduta la cassa integrazione lo scorso primo gennaio.

"Si ringrazia l'onorevole Carmelo Miceli per il sostegno e per aver consentito l'accesso a Montecitorio con la disponibilità della sala stampa, dove si terrà la conferenza stampa di tutti i sindaci, gli operai e le organizzazioni sindacali".

Lo ha dichiarato Leoluca Orlando, dopo che il Ministro Di Maio ha oggi ricevuto i sindaci e i rappresentanti dei lavoratori che pur senza convocazione si erano presentati al MISE.

"Apprendiamo della disponibilità del Ministro Di Maio ad essere presente a Termini Imerese il prossimo 23 febbraio per incontrare le Organizzazioni sindacali e gli Amministratori locali sulla vertenza Blutec. Dopo mesi di disattenzione è almeno un segnale, cui ci augiriamo che seguano decisioni e interventi concreti da parte del Governo nazionale."

Ti potrebbe interessare? Sit-in dei sindaci e dei lavoratori Blutec davanti al Ministero del Lavoro

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!