Situazione ponti palermo a Palermo, M5S: ''solite parole e promesse, ma nessun documento che certifichi sicurezza''

Di seguito la dichiarazione del gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle di Palermo dopo la conferenza stampa del sindaco Orlando.

“Mentre l’assessore Arcuri diserta la conferenza stampa in cui si sarebbe dovuto giustificare per il degrado dei ponti di Palermo, il sindaco Orlando prova a difendersi con un elenco di interventi e tanti, già sentiti, “in futuro faremo”. A parte le parole, in nessun modo hanno documentato o hanno scritto che i ponti Corleone e Oreto sono sicuri. Bastano le poche foto (scattate pochi giorni fa) per dimostrare le chiacchiere del sindaco di Palermo e della sua Giunta, immagini dove si mostrano buche, lesioni e armature ammalorate sui principali viadotti cittadini. Se questo è il frutto dei lavori “certificati” dal sindaco, non osiamo immaginare il resto. Tutto questo mentre Palermo con la pioggia si allaga e questa città affonda insieme a questa scellerata Amministrazione comunale”.