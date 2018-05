migranti

Soccorso barcone con 95 migranti a largo di Lampedusa

Un barcone con 95 migranti è stato soccorso ieri sera nelle vicinanze delle coste di Lampedusa.

Pubblicata il: 12/05/2018

Un barcone con 95 migranti è stato soccorso ieri sera nelle vicinanze delle coste di Lampedusa. Dopo essere stati trasbordati sulle motovedette della Guardia Costiera, gli extracomunitari, quasi certamente tunisini, sono stati trasferiti a bordo della nave inglese Protector che sta navigando alla volta di Pozzallo.

Si tratta del secondo recupero nel giro di pochi giorni di migranti che non vengono fatti sbarcare a Lampedusa ma accompagnati con altre imbarcazioni verso la Sicilia. L'hot spot dell'isola ospita infatti in questo momento oltre cento persone in attesa di essere trasferite, il massimo della capienza prevista.

