Socialfood.it: quattro anni del cibo che piace direttamente a casa propria

Quattro anni di socialfood.it. Quattro anni del cibo che piace direttamente a casa propria, utilizzando semplicemente la app...

di Marco Gullą | Pubblicata il: 19/11/2017 - 10:23:47 Letto 436 volte

Quattro anni di socialfood.it. Quattro anni del cibo che piace direttamente a casa propria, utilizzando semplicemente la app di un qualsiasi smartphone o il computer di casa. Un servizio a domicilio 2.0 puntuale che si realizza con pochi click. Si consegna anche la domenica a pranzo e tutti i pomeriggi della settimana. Ogni giorno dalle 12:30 alle 23:30, con orario continuato, sarà quindi possibile fare un ordine, scegliendo tra le tante proposte.

Nata come start up con poco più di 10 mila euro di capitale, oggi, socialfood.it può certamente attestarsi come leader in Sicilia – ma anche in Italia - nel settore del “delivery food” con un bilancio previsionale per il 2017 di circa 3 milioni di euro di fatturato. Socialfood.it ha portato a Palermo e Catania il suo servizio di delivery da ristoranti di qualità incontrando il favore di un pubblico sempre crescente.

I successi della giovane azienda siciliana sono stati presentati alla città ieri pomeriggio, a Villa Niscemi, alla presenza dell’assessore comunale alle Politiche giovanili Giovanna Marano, dei vertici di Socialfood.it Giovanni Imburgia e Guglielmo Brino, della presidente di Confcommercio Palermo Patrizia Di Dio, del presidente di Ape Confcommercio Palermo Antonio Cottone, del presidente della Camera di Commercio Palermo Enna Alessandro Albanese.

Un’ampia gamma di ristoranti a disposizione, che normalmente non consegnano cibo a domicilio, da cui è possibile ordinare pranzi o cene di qualsiasi tipo, dalla cucina italiana, alla tipica siciliana, a quella messicana o di altri paesi stranieri, fino ai gelati, all’ora desiderata e con la forma di pagamento che più preferisce il cliente.

Il sito socialfood.it permette agli utenti di verificare attraverso l’immissione del proprio indirizzo, i ristoranti che consegnano nella sua area, di selezionare dai loro menù i piatti e completare l’ordine selezionando il pagamento online o alla consegna. Socialfood.it si occupa di gestire l’ordine con i ristoratori e di consegnare il tutto al domicilio indicato.

