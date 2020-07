Coronavirus

Società cinese dona ventimila mascherine al Comune di Palermo

La donazione, su espressa volontà del donante, avverrà attraverso la consegna dei dispositivi di protezione individuale alle fasce più disagiate della popolazione.

Martedì 7 luglio alle ore 11.15, presso la sede istituzionale di Villa Niscemi, avrà luogo la cerimonia di consegna di ventimila mascherine monouso non chirurgiche, donate al Comune di Palermo dalla società cinese YIBAIJIAN Sino-Italian Innovation Center Ltd. che ha sede a Tianjing (China).



Contestualmente, verranno donati all'ospedale “Buccheri La Ferla” 6.800 occhiali e duemila visiere protettive.



La donazione si inserisce nell'ambito di una più ampia forma di collaborazione, che vede nella città di Palermo il suo punto di riferimento e di cui si è discusso nel corso di due videoconferenze in cui sono state trattate anche questioni connesse ai protocolli medici utilizzati a Wuhan e legati al fenomeno dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

