Soffia il vento di scirocco; rami e disagi in tutta Palermo

Disagi ancora a Palermo. Raffiche di vento di scirocco stanno creando problemi e difficoltà.

29/10/2018

Disagi ancora a Palermo. Raffiche di vento di scirocco stanno creando problemi e difficoltà. Alberi caduti, grossi rami spezzati e tettoie pericolanti in città. In via Sciuti all’altezza del civico 66 un grosso ramo si è spezzato ed caduto sul marciapiedi.

Stessa situazione in via Danimarca, in viale Campania, in via Giovanni Besio, in via Enrico Albanese, corso Calatafimi e in zona Policlinico tra via Bergamo e via La Franca dove un'auto in sosta è stata colpita da un tronco. Paura anche all’interno del cortile del liceo scientifico Rutelli in piazzale Giangiacomo Ciaccio Montalto dove è caduto un albero. Nessuno è rimasto ferito.

Vigili del fuoco costretti agli straordinari: venti interventi portati a termine questa mattina, ma le richieste non si fermano. In corso Calatafimi, all’altezza del civico 854 dei cassonetti sono stati trascinati dal vento e sono finiti su alcune auto parcheggiate causando danni. La polizia municipale è andata sul posto per valutare le conseguenze. I proprietari delle vetture potranno chiedere un risarcimento al Comune.

