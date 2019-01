messaggio di speranza

''Sono stata salvata e adesso lavoro per loro, che emozione!''', la storia di Martina Giannone

Martina ce l'ha fatta e prova e lanciare un messaggio di speranza per tutti coloro che stanno lottando per rialzarsi...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 08/01/2019 - 14:40:47 Letto 375 volte

Nell’«Unità risveglio» dell’ospedale Giglio di Cefalù Martina Giannone, 27 anni, sa di non essere un’infermiera come le altre. Ogni giorno tra i pazienti che escono dal tunnel del coma, lei riesce a istaurare un rapporto unico soprattutto con familiari spesso devastati dall’alternanza tra disperazione e speranza. Prima che da infermiera, infatti, in questo reparto Martina ci è entrata da paziente, ritornando alla vita dopo circa un mese di coma. Aveva 17 anni quando rimase vittima di un incidente in auto con dei coetanei. Il compagno di liceo al suo fianco morì sul colpo, altri due rimasero feriti. Sono passati circa dieci anni. Un periodo in cui Martina ha dovuto affrontare un durissimo lavoro di riabilitazione e adesso dopo l’università lavora nel reparto che l’ha salvata.

Martina ce l’ha fatta e prova e lanciare un messaggio di speranza per tutti coloro che stanno lottando per rialzarsi...

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!