Sopreso a vendere droga alla Noce: 19enne in manette

La Polizia di Stato arresta uno spacciatore, sorpreso su strada e sequestra dosi di stupefacente.

Pubblicata il: 19/04/2020 - 16:29:46

La Polizia di Stato ha tratto in arresto P.S., 19enne della Zisa, poiché responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’arresto è stato effettuato, congiuntamente, dai “Falchi” della sezione “Contrasto al Crimine Diffuso” della Squadra Mobile e dai colleghi del Commissariato di P.S. “Zisa-Borgo Nuovo”

Equipaggi di entrambe le articolazioni investigative avevano approntato, ieri sera, un disposistivo di contrasto allo spaccio su strada, in una delle porzioni cittadine più ampie e che, nel recente passato, era già stata interessato da episodi di spaccio “al dettaglio”: la “Noce” ed i suoi dintorni.

Le pattuglie in abiti “civili” hanno pelustrato le strade del quartiere ed hanno sorpreso, in via Lancia di Brolo, un giovane, appunto P.S., noto per i suoi numerosi precedenti che stazionava su strada senza alcun apparente motivo ed in modo guardingo.

Quando gli agenti si sono accreditati, il malvivente ha cercato di dileguarsi ma è stato raggiunto e bloccato. E’ stato trovato in possesso di una dose di cocaina e di 180, 00 euro, plausibile provento dell’illecita attività. Sarebbe stato lo stesso giovane a confermare agli agenti come la sua presenza su strada fosse legate allo spaccio di stupefacenti. Fra l’altro, a breve distanza, occultati nei pressi delle ruote anteriori di una vettura parcheggiata, sono state trovate 6 dosi di marijuana

Il giovane, su cui gravava già un obbligo di dimora nel comune palermitano, è stato tratto in arresto ed indagini sono in corso per risalire a suoi “fornitori” ed eventuali complici.

Fonte: Polizia di Stato

