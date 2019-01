Sorelle Napoli, Il sindaco Giardina: ''Solidarietà e sostegno, ma va fermata la macchina del fango su Mezzojuso''

Sorelle Napoli

Da quasi un anno il Comune di Mezzojuso ha attirato una forte attenzione dei media locali e nazionali in relazione alla vicenda delle sorelle Napoli.

Da quasi un anno il Comune di Mezzojuso ha attirato una forte attenzione dei media locali e nazionali in relazione alla vicenda delle sorelle Napoli oggetto, secondo le denunce che hanno fatto ai carabinieri, di atti intimidatori finalizzati a sottrarre loro i terreni dell’azienda agricola.

In particolare, come è noto, “La 7” con la trasmissione “Non è L’Arena”, condotta da Massimo Giletti, è stata particolarmente attiva nel seguire tutta la vicenda indagando a 360 gradi.

Forse per un nostro difetto di comunicazione, o non so per cos’altro, è venuta fuori l’immagine di un paese, Mezzojuso, omertoso, colluso con la mafia e qualche ombra è arrivata anche sui suoi amministratori e su di me in particolare. Una per tutte le accuse in una delle trasmissioni “Non è L’Arena” del collaboratore di Giletti Klaus Davi. Per cinque volte ha detto rivolgendosi a me: “Lo sai benissimo che la mafia porta voti. Tu vuoi i voti della mafia. Devi chiedere scusa, devi chiedere scusa”.

La mia storia e quella della mia famiglia è una storia di persone perbene, pulite, mai oggetto di nessuna inchiesta. E sentirsi accusati di queste cose, quando si è dalla parte opposta, è semplicemente vergognoso. Gettare ombre e accuse così pesanti su persone oneste e che si sono impegnate sempre per il rispetto della legge e della legalità è qualcosa che lascia il segno e fa male. E che nessuno dovrebbe mai fare.

Da certi servizi giornalistici è venuta fuori una realtà che non corrisponde a quella di un paese dove si trova tanta gente onesta e che nulla ha a che fare con singole persone coinvolte in vicende giudiziarie. Più o meno in diversi comuni esistono personaggi che operano al di fuori della legge e non capiamo perché quelli di Mezzojuso valgono più degli altri, fanno più notizia e offuscano l’immagine dell’intera collettività.

Credo quindi sia arrivato il momento di precisare bene alcune cose:

1) Sapeva o non sapeva? - In molti paesi interni della Sicilia si verificano spesso liti, polemiche per confini e sconfinamenti di animali che danneggiano coltivazioni dei vicini e cose di questo tipo che poi si risolvono o che comunque non arrivano a livelli così gravi, come nel caso delle sorelle Napoli.



Ribadisco, anche se potrà apparire strano, ma una cosa è l’apparire ed un’altra la realtà, che ho appreso la gravità della situazione delle sorelle Napoli solo e soltanto dall’articolo di “Repubblica” del 22 settembre.

Soprattutto nei servizi televisivi di “La 7” si è spesso detto che “il sindaco non poteva non sapere” prima di quell’articolo. Sì, ribadisco che non conoscevo la gravità del caso e chi afferma il contrario dovrebbe essere in grado di dimostrarlo. Se non lo fa, e non mi pare che sia stato fatto sino ad ora, vuol dire che lancia accuse gratuite, senza fondamento e danneggia irresponsabilmente l’immagine di un amministratore e del suo paese. Quando si afferma una cosa anche grave, bisogna essere in grado di dimostrarla. E purtroppo nei miei confronti si sono fatte insinuazioni pesanti, che non corrispondono a verità, senza alcuna prova.

2) Fatto quanto possibile per le sorelle Napoli - Dal momento che si è venuti a conoscenza della gravità della situazione, io personalmente e in sede istituzionale (Consiglio comunale) abbiamo dato piena solidarietà alle sorelle Napoli e siamo intervenuti per quanto possibile anche con aiuti economici ed interventi vari (vedi scheda a parte) per agevolare la conduzione della loro azienda agricola. Non so cos’altro si sarebbe potuto fare.

3) Tutti i nostri atti sono puliti e per lo sviluppo del paese - L’amministrazione comunale, che ho l’onore di dirigere da sette anni, ha portato avanti programmi che hanno creato, pur nelle difficoltà economiche legate alla crisi, sviluppo e serenità nella nostra comunità (vedi scheda allegata). Nessun nostro atto è stato mai oggetto di indagine né amministrativa e né da parte di organi giudiziari.

4) Danno di immagine al paese - Pur riconoscendo tutto il diritto a chicchessia di condurre indagini giornalistiche a tutto campo, non possiamo non rilevare che una pressione mediatica così forte e per così lungo tempo (siamo sotto i riflettori da quasi un anno) ha creato un certo disagio nella popolazione anche perché, come dicevo prima, sta venendo fuori, forse anche inconsapevolmente, un’immagine del Paese parecchio negativa e che non risponde alla realtà. C’è, e non sono pochi, chi oggi avverte disagio pure nel dire di essere cittadino di Mezzojuso, proprio per questa immagine del paese che si è creata nell’opinione pubblica.

Se c’è chi ha fatto pressioni, atti vandalici, minacce mafiose e quant’altro, lo si accerti e si diano le giuste pene. Per tre, quattro, cinque o più persone che agiscono fuori dalla legge non si può chiamare un intero paese a risponderne.

Le responsabilità sono individuali. Ed anche questo vale per l’ex nostro presidente del Consiglio, e per tutti gli altri che si trovano nelle stesse condizioni. Le colpe dei padri non possono ricadere sui figli o su altri familiari. Se siamo d’accordo con questo principio esso deve valere sempre e per tutti. Ciò nonostante il presidente del Consiglio si è dimesso in seguito all’arresto del padre, dopo tre settimane scarcerato. E non era certo obbligato a farlo se riteniamo valido quel principio che dicevo prima.

5) Piena solidarietà alle sorelle Napoli - Certamente, e non per ultimo, ribadisco ancora una volta che l’amministrazione comunale che rappresento è stata e sarà accanto alle sorelle Napoli che abbiamo sostenuto e continueremo a sostenere perché siamo dalla parte della legalità e contro ogni forma di mafia e criminalità. Nella seduta del Consiglio comunale dello scorso 11 dicembre ho detto anche che il Comune si costituirà parte civile nei procedimenti penali in cui le sorelle Napoli dovessero essere coinvolte come vittime di mafia o atti criminali. Faremo la nostra parte sino in fondo a favore delle sorelle Napoli e di tutti coloro che sono o saranno vessati da mafia e criminalità comune e auspichiamo che la faranno anche le Forze dell’ordine e la magistratura per dare serenità a loro ed all’intera nostra comunità.

La nomina ad assessore del generale Gebbia - Anche la nomina del generale dei carabinieri in pensione Nicolò Sergio Gebbia è stata vista da qualche organo di informazione come un qualcosa che andava contro le sorelle Napoli. E da qui ulteriore discredito alla nostra amministrazione.

Questa nomina è invece stata fatta da me solo ed esclusivamente perché Gebbia è originario di Mezzojuso, è persona competente e di grande esperienza e anche perché come militare dell’Arma ci dà piena garanzia sulla correttezza del suo operato. Pochi piccoli comuni, se non nessuno, possono vantarsi di avere un ex generale dei carabinieri in giunta.

L’auto bruciata a Salvatore Battaglia - Abbiamo espresso a Salvatore Battaglia tutta la nostra solidarietà per il vile atto che è stato commesso. E auspichiamo che nel più breve tempo possibile le Forze dell’ordine riescano ad individuare gli autori di questo increscioso episodio.

6) La mafia e l’antimafia - Voglio infine dire che secondo me tutte le questioni vanno trattate con cura e molta attenzione, prima di lanciare accuse o “creare” nuovi eroi. La mafia e l’antimafia a volte si confondono, a volte si invertono i ruoli, spesso si cavalca l’antimafia per ottenere vantaggi di vario tipo. Lo abbiamo visto già tante volte. Con questo non voglio dire nulla di specifico sulla vicenda delle sorelle Napoli e su Mezzojuso. Il mio è un discorso generale e che incidentalmente potrebbe interessare anche alcune situazioni di Mezzojuso, come di qualunque altra comunità. Comunque abbiamo piena fiducia nelle Forze dell’ordine e nella magistratura, consapevoli come siamo che sapranno inquadrare le cose nella loro giusta dimensione.

