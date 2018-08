tentato furto

Sorpresi a rubare ferro a Monreale, in manette padre e figlio

I due, palermitani con precedenti, non avevano neppure atteso il calare della sera

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/07/2018 - 12:47:08 Letto 540 volte

Pensavano di agire indisturbati nelle abitazioni che circondano il tratto monrealese della SP 89, ma per C.L.C. e U.L.C., padre e figlio, si preannuncia un’estate amara. I due, palermitani e con precedenti per reati contro il patrimonio, sono stati infatti sorpresi nel tardo pomeriggio di sabato dai carabinieri motociclisti di Monreale (PA) mentre erano intenti a rubare del ferro da un’abitazione all’altezza del civico 10 della strada provinciale 89, nella zona residenziale di Giacalone.

I ladri stavano agendo senza neppure attendere che calasse la sera, convinti forse di potersi muovere indisturbati dato il risaputo stato di abbandono della casa. Ma il pronto intervento dei carabinieri ha fatto sì che i malviventi non riuscissero neppure a portare a termine il furto e venissero colti in flagrante, ancora all’interno dell’immobile. Sono stati sorpresi a tagliare con un attrezzo del materiale ferroso, che avrebbero poi trafugato.

Per i due sono scattate le manette per il reato di tentato furto aggravato e, convalidato l’arresto questa mattina, è stata disposto per entrambi l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Fonte: COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI PALERMO

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!