Sorpresi a spacciare allo Zen 2: arrestati due giovani pusher

di Palermomania.it | Pubblicata il: 16/03/2019 - 16:34:30 Letto 354 volte

Sono stati i Carabinieri della Stazione di San Filippo Neri, impegnati in un servizio di contrasto al mercato degli stupefacenti ad arrestare due pusher in altrettanti servizi antidroga.

Il primo in ordine temporale è stato Sorrentino Andrea, palermitano classe 1999 sorpreso in flagranza di reato dopo aver ceduto della droga agli acquirenti (segnalati all’Ufficio Territoriale dei Governo di Palermo quali assuntori di sostanze stupefacenti). Notato dove il giovane prelevava le dosi da spacciare, i Carabinieri hanno verificato ed a seguito della perquisizione sono stati rinvenute in un pozzetto interrato: 16 dosi di cocaina per un peso di circa 4,5 grammi, 20 dosi di marijuana per un peso di circa 16,5 grammi e 31 dosi di hashish per un peso di circa 50 grammi. La perquisizione personale ha permesso di rinvenire e sequestrare circa 70 € provento dell’attività illecita.

Il secondo a finire in manette è stato La Rosa Antonino, palermitano classe 1994. Il giovane a seguito del servizio di osservazione è stato notato mentre prelevava lo stupefacente da una confezione di caramelle in metallo che, mediante una calamita e del nastro adesivo, aveva attaccato ad una aiuola. La perquisizione personale e locale ha permesso di rinvenire due dosi di cocaina.

I due arrestati sono stati giudicati con il rito direttissimo presso il Tribunale di Palermo. A seguito di convalida sono stati sottoposti all’obbligo di dimora e di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Fonte: Carabinieri

