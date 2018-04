Furto in box auto

Sorpresi a svaligiare box auto, in manette tre palermitani

Intervento dei carabinieri in seguito alla segnalazione di atteggiamenti sospetti in un condominio all'angolo tra via Libertà e viale Lazio

27/04/2018

Ben cinque box auto forzati e ripuliti in pochi minuti, refurtiva raccolta, mancava solo la fuga: nulla da fare per tre palermitani, colti sul fatto dai carabinieri ieri notte in un condominio all'angolo tra via Libertà e viale Lazio.

Arrestati Angelo Profeta, classe 1990, Samuele Giordano, classe 1992, e Luca Tagliavia, classe 1995, tutti e tre palermitani. Per loro l'accusa è di furto aggravato.

Convalidato in mattinata l'arresto dei tre, ora ai domiciliari in attesa di provvedimento.

Fonte: COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI PALERMO

