Sorpresi ad armeggiare davanti a una saracinesca, sventato maxi furto di climatizzatori

Segnalati al 113, i due ladri sono stati sorpresi alle prese con la serratura di un magazzino. Avrebbero potuto trafugare una refurtiva dal valore di circa 15mila euro

Pubblicata il: 31/07/2018

Ieri la polizia di Stato ha sventato un furto in magazzino, arrestando Giuseppe Santoro, 54 anni, e Leonardo Enea, 34. I due, entrambi palermitani, sono responsabili del reato di tentato furto aggravato in concorso.

Intorno alle 12,30 di ieri, a seguito di una segnalazione, i poliziotti si sono recati in via Mortillaro. Alla sala operativa era stato riferito di due individui che, con un flex, stavano cercando di forzare la saracinesca di un magazzino. Una volta sul posto, gli agenti hanno notato i due chinati davanti alla saracinesca; a nulla è il finto atteggiamento disinteressato dei colpevoli che, alla vista della polizia, hanno gettato a terra l'attrezzo. Subito fermati e arrestati, alla richiesta su cosa stessero facendo sul posto, Santoro ed Enea hanno fornito le più disparate e fantasiose giustificazioni.

Nel frattempo il proprietario del magazzino è giunto sul luogo, per verificare che il contenuto del magazzino fosse al sicuro. Ad attirare l'attenzione dei due ladri era stata la presenza, all'interno, di diverse macchine per condizionatori complete, dal valore di 500 euro ciascuna, corredate da diverse decine di metri di cavo di rame. Nel magazzino erano custoditi anche l’attrezzatura necessaria all’installazione e altri attrezzi vari, per un valore totale di circa 15mila euro.

Sul luogo dell’intervento sono stati rinvenuti e posti sotto sequestro sia il flex - completo di prolunga -, un lucchetto reciso e un martello. I due malviventi, arrestati per il reato di tentato furto aggravato in concorso, sono stati condotti presso le rispettive abitazioni in regime di arresti domiciliari. Ora sono in attesa di giudizio.

Fonte: QUESTURA DI PALERMO

