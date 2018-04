Sospetto furto

Sorpresi in attivitą sospette con novellame, fuggono in tre

Le indagini dovranno far luce sui sospetti di furto e sulle identitą dei fuggitivi

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/04/2018 - 12:03:16 Letto 370 volte

In tre stavano scaricando da un furgone 450 chili di novellame suddiviso in 85 cassette, per smaltirlo nei contenitori dei rifiuti cittadini; ma alla vista della pattuglia del nucleo tutela decoro e vivibilità urbana che li aveva notati, si sono dati alla fuga a piedi.

È successo mercoledì scorso in via Salvatore Cappello all’angolo con via Diaz, e al momento dei tre fuggitivi si sono perse le tracce. Il furgone sul quale era presente il novellame è risultato rubato, ma la vicenda è ancora tutta da chiarire. Ad ogni modo, gli agenti del nucleo controllo attività commerciali su area pubblica hanno sequestrato il novellame, considerato non commestibile dai sanitari dell’ASP, avviandolo alla distruzione.

Tanti gli interrogativi che le indagini dovranno risolvere: se il furto sia stato reale o simulato, se avvenuto senza il carico o con esso già a bordo (per il quale i tre potrebbero non aver avuto interesse), ma soprattutto se sarà possibile identificare i tre fuggitivi.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!