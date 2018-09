spaccio di droga

Sorpresi in auto con un chilo e mezzo di marijuana, arrestati due palermitani

I Carabinieri hanno tratto in arresto due palermitani con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Pubblicata il: 24/09/2018

Durante il fine settimana i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Misilmeri, hanno tratto in arresto due uomini con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, nel corso di un normale controllo alla circolazione stradale lungo la S.P. 77, notavano Saitta Piero 35enne e La Mattina Antonino 28enne, entrambi palermitani e volti noti alle forze dell’ordine, mentre stavano gettando dalla loro autovettura alcuni sacchi della spazzatura sulla strada e decidevano di controllarli.

Nel corso della perquisizione veicolare veniva rinvenuto un chilo e mezzo di marijuana nonché svariato materiale utilizzato per la creazione di una coltivazione “indoor”. Entrambi sono stati arrestati e collocati presso le camere di sicurezza della stazione di Misilmeri in attesa del rito direttissimo presso il Tribunale di Termini Imerese. Il giudizio si è concluso con la convalida dell’arresto con applicazione della misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Palermo per il Saitta, mentre per La Mattina è stato disposto l’obbligo giornaliero di presentazione alla P.G.

Fonte: Carabinieri

