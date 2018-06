furto gasolio

Sorpresi mentre rubavano gasolio dai mezzi a Bellolampo: fermati dipendenti della Rap

Sei persone, tra cui 5 dipendenti della Rap, sono state sorprese mentre rubavano gasolio da una cisterna.

05/06/2018

Sei persone, tra cui 5 dipendenti della Rap, sono state sorprese mentre rubavano gasolio da una cisterna. I dipendenti sono stati fermati dai carabinieri che li hanno sorpresi nel deposito dei mezzi che si trova nella discarica di Bellolampo mentre stavano travasando circa 900 litri di carburante.

"Stiamo verificando cosa è successo - dicono alcuni sindacalisti - Questi atti sono da condannare e creano un danno di immagine terribile non solo per la società, ma anche per i tanti dipendenti che nei mesi difficili hanno dato il massimo per garantire il servizio alla città".

L'accusa per tutti è di furto aggravato. Gli uomini sono stati accompagnati alla compagnia di San Lorenzo. Il magistrato di turno dovrà decidere se emettere un provvedimento di arresto o meno.

