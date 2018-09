Spaccio stupefacenti

Sorpreso a spacciare Hashish e Marijuana a Ballarò, 25enne arrestato dai Carabinieri

di Palermomania.it | Pubblicata il: 25/09/2018 - 13:28:22 Letto 405 volte

Nella tarda mattinata di ieri, una pattuglia di Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Palermo, durante un servizio di prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere Ballarò, ha notato un giovane aggirarsi con fare sospetto.



I militari hanno notato che il 25enne palermitano si era posizionato nella piazza del quartiere, ed aveva intrapreso una redditizia vendita di stupefacenti. Il giovane ricevute le ordinazioni dai vari clienti di passaggio, prelevava la sostanza nascosta in un incavo presente in un muro vicino, dotato di chiusura con lucchetto, e la consegnava agli avventori in cambio di denaro, che depositava nuovamente nella nicchia.



I Carabinieri immediatamente intervenuti, hanno bloccato e arrestato B.g.b., fermando poco distante l’acquirente, segnalato all’Ufficio Territoriale del Governo di Palermo quale assuntore di sostanze stupefacenti.



Nel corso dell’operazione, gli uomini dell’Arma hanno rinvenuto e sequestrato: circa 270 grammi tra hashish e marijuana suddivisi in dosi e pronti per la vendita, 400 € in banconote, provento dell’attività di spaccio, e materiale per il confezionamento e il taglio della droga.



Il giovane su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stato tradotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa di giudizio.

