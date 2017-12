droga

Sorpreso a spacciare mentre è ai domiciliari 33enne di Villabate

I Carabinieri hanno arrestato un 33 per spaccio di sostanze stupefacenti...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/12/2017 - 12:34:17 Letto 511 volte

I Carabinieri hanno arrestato Bologna Giovanni, 33enne di Villabate, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo già sottoposto agli arresti domiciliari, è stato sorpreso dai militari della stazione all’interno della propria casa con 122 grammi hashish e 1180 euro in banconote di piccolo taglio e vario materiale per il confezionamento.

I militari insospettiti per il viavai di persone che c’era nell’abitazione dell’arrestato hanno deciso di entrare in casa ed effettuare la perquisizione.

Fonte: Carabinieri

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!