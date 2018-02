spaccio di droga

Sorpreso con hashish pronto alla vendita: arrestato 27enne palermitano

La Polizia di Stato, nell’ambito di articolate attività info-investigative, volte alla prevenzione e al contrasto dei reati in materia di stupefacenti nel capoluogo, ha tratto in arresto Lo Re Alex, 27enne palermitano.

In tale contesto, i poliziotti, durante appositi servizi di osservazione in alcune vie della zona di corso Calatafimi, ( via Cuba, via R. Salvo, via R. Moleti) hanno notato Lo Re percorrere nervosamente avanti e indietro il marciapiede; insospettiti dal suo atteggiamento circospetto hanno deciso di sottoporlo ad un controllo. Addosso il giovane nascondeva hashish, confezionato in bustine al dettaglio e denaro contante per un totale di circa, 200,00 euro.

Alla luce di quanto emerso dal controllo, gli agenti hanno esteso la perquisizione alla sua abitazione dove, all’interno di un armadio della camera da letto hanno rinvenuto altri 100 grammi di hashish e materiale di vario tipo necessario per il suo confezionamento.

Lo Re, pertanto, è stato tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente ed associato alla Casa Circondariale “A.Lorusso” (Pagliarelli).

