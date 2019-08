rifiuti

Sorpreso mentre gettava rifiuti in via Tiro a Segno: sanzionato

Continua senza sosta l'azione della Polizia Municipale contro il conferimento indiscriminato dei rifiuti.

Pubblicata il: 20/08/2019

Continua senza sosta l'azione della Polizia Municipale contro il conferimento indiscriminato dei rifiuti.

Questa mattina gli agenti del Nucleo tutela decoro e vivibilità urbana hanno sanzionato un uomo in via Tiro a Segno, il secondo in una settimana.

La zona, individuata come a rischio discarica, è da tempo controllata in maniera continua attraverso appostamenti di agenti in abiti civili e auto civetta.

L’uomo, proprio come il trasgressore sanzionato la settimana scorsa, conferiva materiale in plastica proveniente da imballaggi.

Multato per un importo di 600 euro, è stato costretto a ripristinare e conferire gli imballaggi in maniera regolare nel punto di raccolta di viale dei Picciotti.

