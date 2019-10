droga

Sorpreso mentre spacciava droga allo Sperone: arrestato

21/10/2019

Durante un servizio antidroga nel quartiere sperone i carabinieri della compagnia Piazza Verdi unitamente al nucleo cinofili di Palermo, hanno tratto in arresto per spaccio e detenzione ai fini di spaccio, Vitrano Rosario palermitano 44enne.

I militari dell’Arma, nel transitare in passaggio De Felice Giuffrida, hanno sorpreso l’uomo a spacciare 10 dosi di hashish a due persone. Subito gli operatori hanno proceduto a fermare Vitrano che è stato trovato in possesso di un’altra dose di hashish, 3 dosi di cocaina e 415 euro in banconote da piccolo taglio, ritenuti provento dell’attività illecita. Le sostanze stupefacenti e il denaro sono stati sottoposti a sequestro.

I due acquirenti sono stati segnalati al locale ufficio territoriale per uso di sostanze stupefacenti per scopi non terapeutici.

L’uomo è stato tradotto presso il suo domicilio in regime di detenzione domiciliare, in attesa della convalida.

L’autorità giudiziaria dopo la convalida dell’arresto ha disposto per il 44enne la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Fonte: Carabinieri

