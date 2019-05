insegnante sospesa

Sospensione professoressa che aveva associato Salvini al Duce: continua la polemica

Professoressa dell'istituto industriale Vittorio Emanuele III di Palermo, è stata sospesa dal servizio da sabato scorso e per le prossime due settimane.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/05/2019 - 14:21:37 Letto 386 volte

Rosa Maria Dell'Aria, professoressa di Italiano all’istituto industriale Vittorio Emanuele III di Palermo, è stata sospesa dal servizio da sabato scorso e per le prossime due settimane.



L’Ufficio scolastico provinciale le ha inflitto, infatti, un provvedimento disciplinare, per non aver vigilato sul lavoro dei suoi alunni, che nella "Giornata della memoria" dedicata al ricordo delle vittime dell'olocausto, avevano presentato una videoproiezione nella quale si accostava la promulgazione delle leggi razziali del 1938 al decreto sicurezza del ministro dell’Interno Matteo Salvini.



“La scuola è il luogo della formazione, e ha il dovere oltre che il diritto di poter fare anche delle comparazioni azzardate verso quelle storture che la storia ci ha insegnato, cercando di capire come, attualizzando quegli insegnamenti nel presente, i cittadini possono trovare delle corrispondenze, oggi", spiega Fabrizio Ferrandelli.



“Il paragone può risultare azzardato ma si tratta di espressione libera e non violenta di un'opinione. Cosa è più scandaloso in questa vicenda? È scandaloso un decreto come quello emanato dal nostro ministro degli Interni, o è scandaloso il fatto che all’interno di un dibattito, in un luogo dedito alla formazione, alla creazione dei pensieri e alla circolazione delle idee venga fatto un accostamento, per qualcuno offensivo e per qualcun altro legittimo? Noi di +Europa siamo dalla parte di chi insegna e di chi forma coscienze critiche, sempre. Un insegnante può anche esporre un pensiero difforme da quello che poi l’alunno maturerà ma allena al dibattito, alla coscienza critica, al confronto. Non è censurando, non è mettendo il bavaglio e punendo che si producono cittadini liberi”.

Lo affermano i parlamentari nazionali di Palermo del Movimento 5 Stelle, Roberta Alaimo, Valentina D’Orso, Aldo Penna, Steni Di Piazza, Giorgio Trizzino e Adriano Varrica, con la consigliera comunale di Palermo, Viviana Lo Monaco: “Si tratta di una vicenda incresciosa che merita un serio ed immediato approfondimento e chiarimento. Per questo motivo abbiamo aderito all’interrogazione urgente al Ministro dell’istruzione, università e ricerca predisposta dalla collega Vittoria Casa volta a far luce su quanto accaduto all’insegnante sospesa. È da biasimare chi, senza conoscere i dettagli della vicenda, si lancia in strenue e pericolose difese del proprio leader politico e contribuisce ad alzare i toni in un episodio che invece, coinvolgendo degli studenti nonché i principi costituzionali della libertà di espressione, deve essere trattato con estrema delicatezza e sensibilità ed in nessun modo dovrebbe essere strumentalizzato”.

Ti potrebbe interessare? Salvini come Mussolini e a Palermo scoppia la polemica nazionale

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!