Sospensione vaccino AstraZeneca, Crisanti: ''Decisioni politiche da panico''

''Decisioni politiche prese senza alcuna consultazione o supporto con i tecnici. Secondo me si è trattato di una reazione di panico da parte della politica'', dice Andrea Crisanti.

Pubblicata il: 17/03/2021

"Quelle sul vaccino AstraZeneca, sospeso in Italia, sono state decisioni politiche prese senza alcuna consultazione o supporto con i tecnici. Secondo me si è trattato di una reazione di panico da parte della politica". Ad affermarlo a Sky tg 24 è Andrea Crisanti, direttore del dipartimento Microbiologia e Virologia Azienda Ospedaliera Padova.

"Abbiamo un Cts, è stato consultato? in Inghilterra sono stati vaccinati in 11 milioni e non è successo niente", aggiunge. "Ora che il processo è iniziato deve andare fino in fondo. Si facciano le indagini fino in fondo", sottolinea ancora Crisanti.

Fonte: Adnkronos

