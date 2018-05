evacuazione

Sostanze tossiche in un scuola in via Centuripe, evacuato l'istituto

Paura nel plesso scolastico di via Centuripe a Palermo che è stato sgomberato per la presenza di presunte sostanze tossiche.

22/05/2018

Potrebbe però trattarsi di uno scherzo di pessimo gusto. Qualcuno sembra abbia liberato una sostanza aerea urticante, forse uno spray, che ha fatto scattare l’allarme dovuto proprio al fatto che in molti hanno accusato lacrimazione e piccoli malesseri. Due ragazzini sono stati affidati alle cure del 118 per gli effetti proprio di questa sostanza urticante.

Ma il rischio maggiore è stato quello del panico per fortuna rientrato in tempi abbastanza rapidi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e il personale del 118 ma dovranno essere effettuate anche verifiche per la sicurezza dei piccoli

