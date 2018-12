Sotto l'albero i rifiuti, a Palermo è piena emergenza

emergenza rifiuti

Sotto l'albero i rifiuti, a Palermo Ŕ piena emergenza

Un Natale tra i rifiuti. A Palermo Ŕ piena emergenza a causa di alcuni guasti ai mezzi della Rap.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 21/12/2018 - 13:47:10 Letto 322 volte

Un Natale tra i rifiuti. A Palermo è piena emergenza a causa di alcuni guasti ai mezzi della Rap. Immondizia dovunque nella periferia. Via oreto, Brancaccio, Corso dei Mille, tutte zone dove i rifiuti stazionano ormai da diversi giorni. Strade non spazzate, ma anche cassonetti pieni di carta non raccolta nella notte. Un'avaria a una parte dei mezzi della Rap destinata alla raccolta ha provocato uno stop del servizio in mezza Palermo. Un intoppo che coinvolge il centro città, via Sciuti, ma anche l'Arenella davanti alla scuola Maria Ausiliatrice dove i cassonetti sono strapieni e dove il porticciolo è pieno di ingombranti, o la zona di Bonagia, in particolare via dell'Orsa Minore. La Rap fa sapere che nell'area del porta a porta c'è stato un problema di efficienza dei mezzi a causa di un guasto e questo ha causato dei ritardi nella raccolta ieri della plastica e questa notte della carta. Sul fronte plastica nelle scorse ore si è cercato di recuperare.

La Rap, dal canto suo lancia l'allarme sull'abbandono selvaggio dei rifiuti, in particolare nelle zone dove è stata recentemente istituita la raccolta differenziata come la Vucciria e la Kalsa.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!