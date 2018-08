sequestro e denunce

Sovraffollamento, lavoro nero e DJ irregolare: sequestrata la discoteca ''Moro''

I carabinieri hanno accertato l'inosservanza della licenza sul numero massimo di avventori, l'impiego abusivo di quattro dipendenti e altri illeciti. Denunciati il rappresentante della società e un DJ con musica pirata

Stangata dei carabinieri durante un controllo in un locale notturno all'Arenella, il "Moro", con la collaborazione dei Vigili Del Fuoco, dei militari del N.I.L. e del N.A.S.. Diverse le irregolarità contestate, sia alla gestione del locale che al personale impiegato.

Il controllo dei carabinieri si è concentrato sulla discoteca: accedendo al locale, i militari si sono trovati di fronte a un numero di avventori superiore alla norma - conteggiati in 1341 contro i 900 previsti dalla licenza della Questura - che ballavano sui brani riprodotti da tre DJ, sia sulla spiaggia che nella parte superiore. Date le 441 persone in eccesso risultate dal conteggio, la discoteca è stata sottoposta a sequestro preventivo, e il legale rappresentate della società concessionaria dell’area per lo svolgimento delle serate è stato denunciato per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo.

Inoltre, durante il controllo i carabinieri hanno accertato che 4 dipendenti su 12 lavoravano in nero; irregolarità nell'impiego di un operaio anche da parte della società del posizionamento delle luci, che è stata multata. Per il "Moro" invece, oltre alle sanzioni pecuniarie, è scattata anche la sospensione dell’attività imprenditoriale. In totale, le sanzioni applicate ammontano a 19mila euro.

Ma l'elenco delle irregolarità non finisce qui: uno dei tre DJ è stato denunciato in quanto sprovvisto della licenza S.I.A.E., per proiezione illegale di opere musicali: avrebbe violato la legge sui diritti d'autore, riproducendo musica scaricata illegalmente da un hard disk.

