Spaccano vetrina pub e rubano cassa, terzo furto nel locale

E' il terzo furto subito dal locale aperto da poco pił di un anno e mezzo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 29/04/2019 - 12:01:17 Letto 422 volte

In due spaccano la vetrina di un locale a pietrate e portano via il registratore di cassa. E' successo a Palermo, in via discesa dei Giudice, nel pub St'orto, nei pressi del municipio.

E' il terzo furto subito dal locale aperto da poco più di un anno e mezzo. A chiamare la polizia è stato un residente che ha sentito il fragore dei vetri rotti.

La Scientifica esaminerà le tracce di sangue trovate sul vetro.

