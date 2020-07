mafia

Spacciatori al servizio della mafia, a Palermo 15 arresti *VIDEO/FOTO ARRESTATI*

15 indagati, ritenuti a vario titolo responsabili di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e detenzione e vendita di droga, commessi con l'aggravante delle finalità mafiose.

Da una parte il traffico di stupefacenti dall'altra la benedizione dei vertici mafiosi del mandamento di Pagliarelli a Palermo. Un patto scoperto dai carabinieri che hanno arrestato 15 persone, accusate di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e detenzione e vendita di droga, commessi con l'aggravante delle finalità mafiose. L'operazione che decapita l'organizzazione di trafficanti è stata chiamata Eride.

L’indagine, diretta dal procuratore aggiunto Salvatore De Luca, assesta un nuovo colpo al mandamento di Pagliarelli e in particolare alla famiglia mafiosa di Corso Calatafimi.

Il blitz di oggi scaturisce dell'operazione dalla Dda di Palermo del 4 dicembre 2018 - l'operazione “Cupola 2.0” - con la quale era stata smantellata la nuova commissione provinciale di cosa nostra palermitana, che si era riunita per la prima volta il 29 maggio 2018 e che aveva già portato all'arresto di 10 persone ritenute appartenenti al mandamento mafioso di Pagliarelli. Tra questi in particolare Settimo Mineo, capo del mandamento mafioso, Filippo Annatelli, reggente della famiglia mafiosa di Corso Calatafimi e Salvatore Sorrentino, referente del Villaggio Santa Rosalia. Le indagini avrebbero confermato il coinvolgimento delle famiglie mafiose nella gestione del traffico di stupefacenti. I ricavi della vendita di droga, decurtati del guadagno dei singoli spacciatori, confluivano nelle casse dell'organizzazione.

IL SUMMIT

A organizzare la rete dello spaccio nella famiglia mafiosa di corso Calatafimi era stato il boss Filippo Annatelli in una riunione nel febbraio del 2017 in un'agenzia di onoranze funebri con Salvatore Mirino. Lo hanno scoperto i carabinieri nel corso dell'inchiesta su mafia e droga Eride a Palermo. Il progetto proposto da Mirino prevedeva l'estromissione delle persone che gestivano il traffico di droga fino a quel momento.

I RUOLI

Salvatore Mirino ed Enrico Scalavino si occupano della gestione operativa dei traffici e dello smercio della droga. Giuseppe Massa, detto "Chen" e Ferdinando Giardina erano i responsabili della fornitura dello stupefacente ai pusher di livello inferiore. A loro il compito di riscuotere il denaro della vendita della droga. I carabinieri sono riusciti a documentare due summit che sono avvenuti nell'aprile del 2018 in una "parrucchieria". Al primo hanno preso parte Filippo Annatelli, Salvatore Mirino e Gaspare Rizzuto, reggente della famiglia mafiosa di Palermo Centro. Al secondo ha preso parte, oltre a Rizzuto, anche Salvatore Pispicia, uomo d'onore di Porta Nuova nonché diretta espressione della volontà mafiosa del cugino Gregorio Di Giovanni, capo del mandamento mafioso di Porta Nuova. Gli incontri si erano resi necessari dopo alcune espressioni di Enrico Scalavino, che aveva riportato al proprio boss un presunto inasprimento dei rapporti con la vicina famiglia mafiosa. Due incontri chiarificatori per continuare a collaborare nel traffico e nella redistribuzione di stupefacenti, attività redditizia per Cosa nostra palermitana.

I nomi degli arrestati:

Annatelli Filippo , nato a Palermo 1963, già, detenuto;

, nato a Palermo 1963, già, detenuto; Mirino Salvatore , nato a Palermo 1967, già, detenuto;

, nato a Palermo 1967, già, detenuto; Scalavino Enrico, nato a Palermo 1971, già, detenuto;

nato a Palermo 1971, già, detenuto; Massa Giuseppe , nato a Palermo 1977;

, nato a Palermo 1977; Giardina Ferdinando ; nato a Palermo 1980;

; nato a Palermo 1980; Granatelli Giovanni , nato a Palermo 1975;

, nato a Palermo 1975; Tommaselli Salvatore , nato a Palermo 1985;

, nato a Palermo 1985; Tommaselli Andrea , nato a Palermo 1959;

, nato a Palermo 1959; Correnti Paolo , nato a Palermo 1989;

, nato a Palermo 1989; Li Vigni Francesco , nato a Palermo 1987;

, nato a Palermo 1987; Cinà Andrea Mattia , nato a Palermo 1996;

, nato a Palermo 1996; Vivirito Dario , nato a Palermo 1996;

, nato a Palermo 1996; Iervolino Marco , nato a Palermo 1989;

, nato a Palermo 1989; Caravello Giovanni , nato a Palermo 1982;

, nato a Palermo 1982; Cascio Vincenzo, nato a Palermo 1980.

