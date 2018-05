eroina

Spaccio assiduo allo Zen, vari arresti *VIDEO*

Lo spaccio avveniva spesso alla luce del giorno, anche davanti a bambini che uscivano da scuola o giocavano a pallone

Operazione antidroga allo Zen 2 di Palermo. All'opera i carabinieri che hanno smantellato una rete che assicurava un vasto smercio di eroina. In azione anche un elicottero dell'Arma. Almeno otto le misure cautelari eseguite, cinque per la reclusione in carcere e tre divieti di dimora.

Finiti in manette Gabriele Piazza, 32 anni, Salvatore Vitale, 31, Francesco Paolo Cinà, 37, Serafino Unniemi, 27, e Antonino Amico, 44. Obbligo di dimora nel Comune di Palermo per Andrea e Francesco Piazza, 61 e 31 anni, e Roberto Volpicelli, 20. Altri 4 soggetti sono indagati per lo stesso reato.

Lo spaccio avveniva spesso alla luce del giorno, anche davanti a bambini che uscivano da scuola o giocavano a pallone. Sequestrate varie partite di droga.

L’attività, sviluppata dal costante monitoraggio del quartiere ZEN 2, ha permesso di ricostruire dettagliatamente l’attività illecita realizzata dagli indagati, delineando ruoli e funzioni dei componenti, nonché di confermare la presenza di una piazza di spaccio di eroina in uno dei padiglioni di via Rocky Marciano.

Da qui il nome dell’indagine “Ero Market”, avviata nel maggio 2017, quando i militari della locale Stazione Carabinieri, sulla base di alcuni arresti effettuati in flagranza di reato, hanno dato il via alle attività. Le successive risultanze investigative hanno permesso di neutralizzare, per la prima volta, una piazza di spaccio di eroina all’interno dello ZEN 2.

Fonte: COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI PALERMO

