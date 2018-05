CEP

Spaccio ed estorsione con la violenza, giustizia per ''mamma coraggio'' del CEP

In manette due giovani del quartiere per aver imbastito una rete di traffico di stupefacenti, e una conseguente attività di violento ''recupero crediti'' con interessi

Pubblicata il: 25/05/2018

Avevano creato un giro di droga con concessioni economiche ai clienti dello spaccio, e non ci avevano messo molto ad imbastire le relative operazioni di "recupero crediti" per i cattivi pagatori: la polizia di Stato ha arrestato Salvatore Bevilacqua di 27 anni, e Emanuele Cacioppo di 19, entrambi palermitani del quartiere CEP, ritenuti responsabili del reato di tentata estorsione aggravata. Bevilacqua è ritenuto colpevole anche di usura e di traffico di sostanze stupefacenti.

La lunga e laboriosa attività investigativa degli agenti del commissariato “Zisa Borgo Nuovo” ha consentito di svelare la pericolosità e le modalità con cui i due malviventi realizzavano la loro attività illecita ed esercitavano la propria spregiudicata violenza nei confronti dei clienti. In un caso, Bevilacqua, vantando un credito nei confronti di un suo acquirente che si era rifornito di svariate partite di cocaina ed hashish, non aveva esitato a raggiungere l’abitazione del debitore e minacciarlo di morte.

Nella vicenda c'è spazio anche per cittadini ammirevoli che lottano per la legalità, anche a proprie spese: nell'aprile 2017, una "mamma coraggio" del quartiere aveva fatto arrestare Bevilacqua indicandolo come pusher del figlio caduto nella tossicodipendenza. Soddisfazione dolceamara per la donna che, a seguito delle minacce ricevute, era stata costretta ad abbandonare la città insieme al figlio.

Le indagini hanno consentito anche di ricostruire nei dettagli la responsabilità penale di Bevilacqua per il reato di usura, dal momento che l'iniziale debito di 3.500 euro era stato maggiorato di ulteriori 1.500 euro di interessi.

Fonte: QUESTURA DI PALERMO

