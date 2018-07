arresto per spaccio

Spaccio ''flash'' a cielo aperto, arrestato ventenne alla Zisa

Atteggiamento sfrontato e nascondigli di fortuna: il giovane portava avanti l'attività di spaccio alla luce del sole

Stava in strada senza alcun apparente motivo, faceva la spola dal centro della via ad un punto preciso, si chinava come a raccoglier qualcosa, la riponeva in tasca. Il tutto con una buona dose di sfrontatezza, tanto da spacciare a cielo aperto ed essere un vero riferimento dello spaccio “al minuto”. Finito in manette Franco Filizzola, 20enne del quartiere Zisa, noto alla polizia per i suoi precedenti in materia di stupefacenti.

L’arresto è avvenuto martedi scorso in piazza Crociferi, proprio nel quartiere della Zisa. I poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, che in quella zona stavano effettuando un giro perlustrativo, hanno notato gli atteggiamenti sospetti di Filizzola e hanno atteso il momento giusto per fermarlo e perquisirlo. All’atto del controllo, il giovane è stato sorpreso verosimilmente poco prima di cedere una dose di hashish ad un "cliente", giunto dalla zona di corso Calatafimi a dimostrazione della fama del pusher in varie zone della città.

Nelle tasche di Filizzola trovati una dose di hashish, denaro contante e ben due cellulari, forse usati per essere contattato dagli acquirenti. Nel luogo in cui il malvivente si era recato con regolarità, così come registrato dai poliziotti durante l’appostamento, sono state rinvenute 13 dosi di hashish ben occultate in un nascondiglio di fortuna, ricavato tra il marciapiede e il copertone di un'auto parcheggiata. A distanza di qualche metro, i poliziotti avrebbero rinvenuto carta stagnola, pellicola e 10 bustine di cellophane per confezionare l'hashish. Perquisendo anche la casa di Filizzola, non lontano dal luogo dello spaccio, gli agenti hanno rinvenuto un'ulteriore dose della sostanza.

