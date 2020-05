droga

Spaccio nel cuore di Ballarò, nove arresti

Blitz antidroga della polizia nel cuore di Ballarò a Palermo.

Pubblicata il: 06/05/2020

Blitz antidroga della polizia nel cuore di Ballarò a Palermo. Gli agenti hanno eseguito undici ordinanze di custodia cautelare che fanno seguito all’inchiesta avviata a settembre del 2018 e denominata “Street Drug”. Uno dei componenti è finito in carcere, per otto sono scattati gli arresti domiciliari per due l'obbligo di dimora.

Le indagini, coordinate dalla Procura e condotte dai poliziotti della Squadra Mobile - Sezione “Contrasto al Crimine Diffuso-Falchi”, sono sfociate negli arresti in flagranza di reato, anche grazie al supporto delle intercettazioni, come è possibile vedere da questo video. Colpita una florida piazza di spaccio di sostanze stupefacenti come cocaina, crack, marijuana e hashish.

A gestire il mercato della droga pusher presenti a tutte le ore del giorno e della notte che vendevano gli stupefacenti ad una vasta e variegata “clientela” di passaggio.

Le indagini sono state avviate nel 2018 e sono proseguite per un anno. Nonostante gli arresti, la banda riusciva sempre a trovare nuovi pusher da rimpiazzare e alcuni degli indagati avrebbero subito ripreso l'attività di spaccio una volta tornati in libertà o in certi casi anche mentre scontavano la misura cautelare.

Fonte: Polizia di Stato

