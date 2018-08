droga

Spaccio, operazioni di polizia contro i pusher di Ballarò e via Cipressi

Nel quartiere del mercato storico un 21enne è stato arrestato in flagranza, in via Cipressi trovati 200 grammi di cocaina nascosti

di Palermomania.it | Pubblicata il: 01/08/2018 - 12:33:37 Letto 348 volte

Anche questa settimana, controlli della polizia di Stato nel quartiere “Ballarò”: ispezionati vari esercizi commerciali ed effettuati posti di controllo e verifiche di arrestati domiciliari. Ma sotto la lente d’ingrandimento degli agenti sono finite anche le piazze di spaccio dello storico mercato e della zona di via Cipressi.

I poliziotti della Squadra Mobile hanno svolto un servizio di osservazione dei movimenti della droga in piazza Ballarò, con i "Falchi" dislocati nelle vie Albergheria e Casa Professa. Durante il servizio, in mezzo al viavai gli agenti hanno individuato un soggetto più volte visto cedere sospette dosi di sostanza stupefacente ad alcuni clienti che, raggiunta la piazza ed effettuato lo scambio, si dileguavano per le vie limitrofe. Intorno alle 23, gli agenti hanno notato che il soggetto da loro osservato era stato avvicinato da un giovane. Dopo un breve conciliabolo, lo scambio: una non precisata somma di denaro in ritorno di qualcos'altro, con il cliente che si allontanava percorrendo via Rua Formaggi.

A questo punto i poliziotti, certi che quello a cui avevano assistito fosse un episodio di spaccio, sono entrati in azione: una squadra ha individuato l’acquirente - che ha consegnato spontaneamente una dose di hashish -, mentre l'altra ha bloccato e identificato lo spacciatore, F.I.C., 21enne palermitano. Il giovane ha tentato di disfarsi di altre nove dosi di hashish, ma questa gli agenti l'hanno subito recuperata e posta sotto sequestro insieme alla somma di 35 euro suddivisi in tagli di vario genere, ritenuta frutto dell’attività illecita. Condotto negli uffici della Mobile, il pusher è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

La Squadra Mobile di Palermo è intervenuta anche nella zona di via Cipressi: gli agenti hanno fatto irruzione nel locale recipienti di un immobile, rinvenendo, occultato dietro un recipiente dell’acqua, un sacchetto in plastica con all’interno un barattolo in vetro trasparente ben chiuso. Al suo interno erano contenuti quattro involucri termosaldati da circa 50 grammi ciascuno, contenenti verosimilmente cocaina. La droga rinvenuta è stata sottoposta a sequestro.

Fonte: QUESTURA DI PALERMO

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!