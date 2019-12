tentato omicidio

Sparatoria a Belmonte, imprenditore salvo per miracolo

Vivo per miracolo l'imprenditore edile ferito ieri nel tardo pomeriggio a Belmonte Mezzagno con colpi di arma da fuoco.

Pubblicata il: 03/12/2019

È vivo per miracolo Giuseppe Benigno, l'imprenditore edile ferito ieri nel tardo pomeriggio a Belmonte Mezzagno con colpi di arma da fuoco mentre si trovava alla guida della sua Bmw.

L'uomo, 45 anni, è stato operato nella notte. Il proiettile è entrato e uscito all'altezza della scapola sfiorando soltanto gli organi vitali. Mentre l'imprenditore si trova ancora ricoverato in ospedale, in queste ore proseguono le indagini condotte dal reparto operativo dei carabinieri e coordinate dalla Dda.

Sono state acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza nella zona di via Kennedy per cercare di risalire ai due killer. In caserma sono stati sentiti i parenti e gli amici della vittima. Al momento non si esclude nessuna pista.

Ieri è stato accompagnato dai familiari all'ospedale Civico per essere soccorso dopo l'agguato. Due uomini in sella a una moto lo avrebbero affiancato e avrebbero poi esploso i colpi, due dei quali lo hanno centrato senza però ucciderlo.

