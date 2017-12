sparatoria

Sparatoria allo Zen di Palermo: 27enne è stato raggiunto da 4 colpi di pistola

Sparatoria allo Zen di Palermo. Un giovane di 27 anni è stato raggiunto da quattro colpi di pistola...

Pubblicata il: 18/12/2017

Sparatoria allo Zen di Palermo. Un giovane di 27 anni, Vincenzo Selvaggio, è stato raggiunto da quattro colpi di pistola, tre alla gambe e uno al torace. Immediatamente soccorso, è stato accompagnato da alcuni familiari a Villa Sofia, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Non sarebbe, comunque, in pericolo di vita.

Sul posto in via Fausto Coppi si è recata la sezione investigazioni scientifiche dei carabinieri di Palermo per i rilievi. Ancora avvolto nel mistero il movente della sparatoria.

Sulla vicenda indagano i militari della Compagnia di San Lorenzo. Il giovane ha precedenti per droga.

