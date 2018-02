ZEN 2

Grave episodio nel quartiere Zen di Palermo. Un autobus della linea Amat 619 che collega lo Zen 2 a Palermo è stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco ieri pomeriggio mentre transitava da via Learco Guerra.



Il proiettile ha provocato un foro nel finestrino. L’autista ha trasportato il mezzo nell’autoparco e ha raccontato quello che era successo. Non è la prima volta che gli autobus in quella zona sono presi di mira e danneggiati da colpi di pietra. Un episodio gravissimo se si considera che all'interno del bus c'erano anche dei passeggeri.



