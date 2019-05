incendio

Spento l'incendio divampato a Gibilmanna, vari danni

╚ stato spento soltanto alle prime luci dell'alba l'incendio divampato ieri sera a Gibilmanna, una frazione di Cefal¨.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 02/05/2019 - 09:13:29 Letto 460 volte

È stato spento soltanto alle prime luci dell'alba l'incendio divampato ieri sera a Gibilmanna, una frazione di Cefalù. In fiamme alcune zone di macchia mediterranea.

Per tutta la notte sono state in azione le squadre dei vigili del fuoco.

Intanto, in merito ai due incendi, divampati ieri pomeriggio a Palermo, nel magazzino di un supermercato Sisa in via Empedocle Restivo e all'interno di due auto in via Abruzzi, la polizia sta indagando per accertare se le fiamme, siano state appiccate da alcuni vandali.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!