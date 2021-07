Covid-19

Speranza: ''Il Covid è ancora presente, contagi in crescita''

''L'epidemia di Covid-19 è ancora il nostro presente e sarebbe un errore pensare che sia passata'', ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 20/07/2021 - 17:19:52 Letto 428 volte

"Siamo in una fase in cui l'epidemia di Covid-19 è ancora il nostro presente e sarebbe un errore pensare che sia passata. I numeri sono in crescita. Guardiamo alla Spagna, all'Olanda e al Regno Unito, ma anche la Francia che ha superato 18mia casi". Lo ha affermato il ministro della Salute Roberto Speranza, nel suo intervento all'evento online promosso da Cittadinanzattiva e dal Forum disuguaglianze e diversità sul tema 'Quale riforma per gli anziani non autosufficienti e le loro famiglie? La società civile stringe un patto e interpella le istituzioni'.

"Stiamo ragionando con le Regioni per provare a capire quali sono le scelte migliori, le riaperture sono state frutto di una campagna di vaccinazione che è lo strumento che abbiamo per metterci alle spalle i giorni peggiori. Dobbiamo insistere con energia sulle vaccinazioni, abbiamo superato 61 milioni di dosi somministrate. Su questo non deve esserci nessuna divisione e ambiguità ma bisogna lavorare perché la campagna prosegua", ha ricordato il ministro.

"I nostri scienziati raccomandano fortemente il vaccino in tutte le fasce d'età, dobbiamo insistere e non dimenticarlo mai perché anche le libertà che abbiamo conquistato sono frutto di questa campagna di vaccinazioni", ha sottolineato Speranza.

Fonte: Adnkronos

