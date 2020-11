Coronavirus

Speranza: ''Il Covid non scomparirà, non sarà un Natale come gli altri''

Una vaccinazione anti Covid alla popolazione su larga scala, avverrà da primavera inoltrata in avanti.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 18/11/2020 - 08:49:10 Letto 409 volte

"I numeri di oggi indicano una situazione seria che non puo essere sottovalutata c'è circolazione significativa del virus. I segnali sul pianio dell'Rt hanno indicato un primissimo segnale di contro tendenza, ma non basta", dice il ministro della Salute Roberto Speranza.

"Dobbiamo portare subito Rt sotto 1 e poi vedremo meno ricoveri, ma i decessi sono gli ultimi a risentirne. le misure che stiamo assumendo sono indispensabili. E' una valutazione che dovremo fare, ci vuole grande gradualita' e prudenza, prima le regioni rosse che chiedono di tornare indietro avevano Rt sopra 2, ora è sceso. Sono per consolidare il risultato, non dobbiamo avere fretta. Attenzione, lì si stano facendo sacrifici ma sono per avere massima prudenza. lavoriamo perchè misure possano ridursi ma guai ad avere fretta."

"Avere piu indicatori significa - continua Speranza - avere una fotografia piu' completa e larga. Questi 21 indicatori li usiamo da maggio e ci hanno aiutato a leggere l'epidemia, dopo di che il dialogo con le regioni è sempre aperto, ma 21 criteri significa avere fotografia piu' affidabile, oggi questo è il modello che abbiamo e dobbiamo rispettarlo. Abbiamo un modello che in questa seconda ondata prova a non farci chiudere tutto dappertutto che sarebbe stata una scelta piu' facile ma avrebbe avuto prezzo piu' alto".

"Una vaccinazione anti Covid alla popolazione su larga scala, avverrà da primavera inoltrata in avanti". Le prime dosi - ha ribadito Speranza - saranno destinate ai medici e agli infermieri in prima linea e alle persone piu' fragili. Il virus non scomparirà e quindi non sarà un Natale come gli altri e bisogna dire come stanno le cose. ma non sara' cosi' solo in Italia ma penso in tutta Europa".

Fonte: Ansa

