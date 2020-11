Coronavirus

Speranza: ''Non c'è un'altra strada, abbiamo fatto bene ad accelerare con le misure''

''Abbiamo fatto bene ad accelerare con le misure per appiattire la curva epidemiologica'', ha sottolineato il ministro della Salute, Roberto Speranza.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/11/2020 - 12:36:20 Letto 337 volte

"Non c'è un'altra strada, la massima precauzione è una via obbligata per arginare la pandemia". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, nell'informativa in Aula alla Camera, sottolineando che il numero di casi Covid-19 registrati ieri è stato il più alto di sempre.

"Abbiamo fatto bene ad accelerare con le misure" per appiattire la curva epidemiologica, ha sottolineato Speranza. "E' sufficiente non tenere gli occhi chiusi per guardare quel che sta succedendo fuori dai nostri confini. La Francia e l'Inghilterra, due grandi super potenze mondiali, sono travolte e costrette al lockdown nazionale. La Germania è colpita. Anche Belgio, Austria, Portogallo e Grecia sono nuovamente in lockdown. In Europa la triste e dolorosa conta degli uomini e delle donne che non ce l'hanno fatta a sconfiggere il virus è giunta a 294.622".

In Europa, "i casi confermati sono 11.863.793, un contagiato ogni 37 persone, un dato impressionante. Sono i numeri che nella loro forza non hanno neanche bisogno di essere commentati o interpretati" ha scandito.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!