Speranza: ''Presto i tamponi rapidi si potranno fare in farmacia''

''I tamponi rapidi si potranno fare in farmacia'', lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza.

Pubblicata il: 22/10/2020 - 17:18:00

I tamponi rapidi si potranno fare in farmacia. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza nel corso della riunione con le Regioni annunciando l'inizio di una fase di sperimentazione: "In farmacia si fanno già i test sierologici in alcune regioni, proviamo a fare una sperimentazione come sta avvenendo a Trento per effettuare gli antigenici anche in farmacia". Speranza si è detto poi d'accordo con le Regioni che hanno chiesto di semplificare le procedure di tracciamento - "abbiamo già ridotto la quarantena a 10 giorni e eliminato il secondo tampone, siamo disponibili a trovare nuovi ambiti di intervento specifici" - e ha ribadito che si sta lavorando ad una convenzione con i medici di base per far sì che siano loro ad effettuare i tamponi rapidi che il commissario per l'emergenza Domenico Arcuri sta acquistando.

All'inizio della prossima settimana dovrebbe esserci l'accordo sui test rapidi fatti dai medici di famiglia. La nuova normativa - stando a quanto si è appreso - prevede l'adesione volontaria dei camici bianchi e una possibile aggiunta contrattuale all'accordo collettivo di lavoro dei medici di base.

Fonte: Ansa

