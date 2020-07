Coronavirus

Speranza risponde a Salvini. ''Sono rimaste tre regole: mascherine, distanziamento e lavaggio delle mani''

''Sono rimaste tre regole: l'uso delle mascherine, la distanza di almeno un metro e il frequente lavaggio delle mani. Queste regole restano essenziali''. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza.

"Di fronte a una crisi e a un'emergenza come quella del Covid-19 il Paese deve essere unito. Non dividiamoci su questioni fondamentali per il futuro dell'Italia. Sono rimaste tre regole: l'uso delle mascherine, la distanza di almeno un metro e il frequente lavaggio delle mani. Queste regole restano essenziali". Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, a Radio anch'io, rispondendo alle parole di Salvini che ieri aveva respinto l'uso delle protezioni anti Covid-19.

Poi: a fine agosto si riunirà il comitato tecnico-scientifico per valutare la situazione. Priorità: riapertura delle scuole.

