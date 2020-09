Sistema Sanitario Nazionale

Speranza sul Sistema Sanitario Nazionale: Serve una profonda e coraggiosa riforma''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 29/09/2020 - 15:16:22 Letto 346 volte

"Penso che di una coraggiosa riforma del Servizio sanitario nazionale ci sia profondamente bisogno, per superare limiti e difficoltà della sanità italiana, che ha comunque superato in maniera positiva l'emergenza covid". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, in audizione in commissione Igiene e Sanità del Senato, parlando del Recovery fund. "La pandemia ha evidenziato problemi strutturali che vanno affrontati", ha aggiunto. "Questo è il momento opportuno per mettere mano a queste criticità".

"Serve un piano integrato per la sanità in 5 punti: non un piano di emergenza ma di rilancio, partendo dal territorio e dalla sanità di prossimità. Vorrei che la casa diventasse il primo luogo per l'assistenza domiciliare agli anziani" e che la "casa fosse il primo luogo di cura", Sottolinea il ministro Speranza. "Dobbiamo seguire questa idea di fondo: negli ospedali le situazioni gravi e la cura e l'assistenza domiciliare sul territorio con una sanità circolare e con strutture ospedaliere che ruotano attorno al paziente".

